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  • Чемпионат мира по танковому биатлону пройдет на российском полигоне Алабино: за право представлять Беларусь борются 15 экипажей

Чемпионат мира по танковому биатлону пройдет на российском полигоне Алабино: за право представлять Беларусь борются 15 экипажей

29 апреля 2016 06:52
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Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к чемпионату мира по танковому биатлону. Профессиональное мастерство они сейчас оттачивают на полигоне Доманово. Максимальное внимание – отдельным элементам программы. Это не только стрельба по мишеням, но и преодоление сложнейшей полосы препятствий.

За право представлять белорусскую армию на состязаниях бронемашин, которые пройдут на российском полигоне Алабино,  борются 15 лучших экипажей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Трегуб, начальник управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Состязания проводятся на учебной трассе танкового биатлона, которая по своим параметрам полностью соответствует той трассе, на которой будет проходить соревнование в Алабино. Позволяет в полном объеме осуществить подготовку наших экипажей. Надеемся достойно выступить в ходе этих соревнований.

# Военные учения # Алексей Трегуб

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