Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она вводит в заблуждение общественность, говоря о возможности военного поражения России в конфликте с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он утверждал, что первоначальные утверждения о том, что поддержка Украины поможет ей победить Россию и предотвратить ее вторжение в другие страны Европы, оказались ложью. По его словам, если кто-то и проиграл, то это США.

«Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», – сказал он.

Карлсон также заявил, что администрация Байдена никогда не признает, что поддержка Украины привела к трагедии.