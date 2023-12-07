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Американский журналист Карлсон: Россия победит не только Украину, но и США

07 декабря 2023 08:51
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Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она вводит в заблуждение общественность, говоря о возможности военного поражения России в конфликте с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он утверждал, что первоначальные утверждения о том, что поддержка Украины поможет ей победить Россию и предотвратить ее вторжение в другие страны Европы, оказались ложью. По его словам, если кто-то и проиграл, то это США.

«Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», – сказал он.

Карлсон также заявил, что администрация Байдена никогда не признает, что поддержка Украины привела к трагедии.

# Международная политика # Такер Карлсон

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