Антонов: США потеряли связь с реальностью, говоря о военном столкновении с РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты утратили связь с действительностью при рассуждениях о вероятности непосредственного военного противостояния с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что такие предположения возникают для того, чтобы обосновать налогоплательщикам и представителям политических сил крупные расходы на «сдерживание» России.

Антонов особо отметил, что провокационная риторика о возможности вооруженного противостояния двух стран недопустима для серьезной ядерной державы. Также он обвинил Вашингтон и его «ненасытный» военно-промышленный комплекс в прямом обогащении от конфликта в Украине.

Посол обратился к американским властям с призывом прийти в себя и перестать сеять хаос по всему миру в стремлении сохранить гегемонию США. Он отметил, у России нет угрозы для государств НАТО, но на действия, которые угрожают ее интересам, она ответит. Посол также отметил, что РФ по-прежнему открыта для равноправного диалога, и обратился к Западу с призывом отказаться от курса на милитаризацию континента.