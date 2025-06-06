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Американский защитник Гросс перешел из минского «Динамо» в «Трактор»

06 июня 2025 11:14
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Американский защитник Гросс перешел из минского «Динамо» в «Трактор»-0

Защитник из США Джордан Гросс заключил контракт с клубом КХЛ «Трактор» до конца сезона 2025/26. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале российского хоккейного клуба.

В своем первом сезоне он показал отличную игру, заняв шестое место среди игроков обороны по количеству набранных очков.

Ранее Гросс играл за минское «Динамо», где принял участие в 77 играх и набрал 42 очка.

Руководство «Трактора» отмечает его высокий хоккейный IQ и способность играть как в атаке, так и в качестве ассистента.

Фото: pixabay

# Хоккей

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