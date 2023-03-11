Если войска НАТО окажутся на украинских землях, высока вероятность начала третьей мировой войны, заявил американский политик Кентукки Джеффри Янг.

Западным государствам необходимо очень хорошо все взвесить, ведь это безумие, приводит его слова РИА Новости. Российская Федерация сотрет любую страну, войска которой будут присутствовать на территории Украины. Озвучил Янг и второй вариант развития событий – сразу ядерная война.

В Российской Федерации многократно открыто предупреждали, что содействие Киеву в военном плане со стороны западных стран хорошим не закончится.