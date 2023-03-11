Крупнейший банк США объявил о банкротстве

Один из крупнейших американских банков потерпел крах. Это стало глобальнейшим в Соединенных Штатах банкротством за последние пятнадцать лет, приводит информацию Bloomberg.

Речь идет о банке Silicon Valley Bank (SVB), который считается шестнадцатым по величине в США и был ориентирован на кредитование стартапов. В 2022 году стоимость регулятора была оценена в сорок миллиардов долларов. О своем крахе банк сообщил в пятницу, 10 марта. В Белом доме прокомментировали экономическое происшествие, отметив, что финансовая система Штатов работает устойчиво, а банковская отрасль крайне изменилась со времен финансового кризиса, который случился в 2008 году.