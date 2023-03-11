Итальянская береговая охрана проводит сразу несколько спасательных операций

Новости Италии. Береговая охрана Италии проводит сразу несколько спасательных операций. В опасности около тысячи мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После трагедии 26 февраля у побережья Калабрии итальянская береговая охрана оказалась под пристальным вниманием мирового сообщества. Тогда из-за непогоды и медлительности спасателей число погибших достигло 73 человек, многие мигранты до сих пор числятся пропавшими без вести. Тем временем количество желающих попасть в Италию растет. Только за четыре дня в страну прибыли более 3 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем за весь март прошлого года.