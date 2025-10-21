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Американские военные уничтожили подводную лодку контрабандистов

21 октября 2025 07:07
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США продолжают борьбу с международными наркокартелями. Американские военные уничтожили подводную лодку контрабандистов, перевозивших запретный груз из Колумбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские военные уничтожили подводную лодку контрабандистов-2

В результате атаки три члена экипажа погибли, двое взяты под стражу. Как выяснилось, в состав банды входили в том числе граждане Эквадора. Теперь задержанным может быть предъявлено обвинение и в терроризме, поскольку наркотики, которые они пытались доставить в США, смертельно опасны. Американские власти пообещали и впредь уничтожать транспорт наркоторговцев, где бы он ни находился.

# Международная политика

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