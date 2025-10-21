Американские военные уничтожили подводную лодку контрабандистов

В результате атаки три члена экипажа погибли, двое взяты под стражу. Как выяснилось, в состав банды входили в том числе граждане Эквадора. Теперь задержанным может быть предъявлено обвинение и в терроризме, поскольку наркотики, которые они пытались доставить в США, смертельно опасны. Американские власти пообещали и впредь уничтожать транспорт наркоторговцев, где бы он ни находился.