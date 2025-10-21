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В Израиле футбольный матч отменили из-за побоища, устроенного болельщиками

21 октября 2025 06:12
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Один из матчей футбольного чемпионата Израиля по футболу так и не начался из-за побоища, которое устроили болельщики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле футбольный матч отменили из-за побоища, устроенного болельщиками-2

Сперва на поле в игроков полетели петарды и файеры. От этой атаки, по данным властей, пострадали 12 зрителей и 13 полицейских. После фанаты команд набросились друг на друга. Для наведения порядка правоохранителям пришлось применить дубинки, сам матч был отменен. Тогда разбушевавшиеся болельщики устроили беспорядки за пределами стадиона. За «неспортивное» поведение задержаны более 20 человек.

# Футбол

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