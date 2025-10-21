Британским военным разрешили сбивать дроны над армейскими объектами

Для этого военным теперь разрешено применять оружие и любые доступные средства. В Министерстве обороны отметили, что пока правила действуют только при защите армейских объектов и баз. Однако власти не исключают, что подобные разрешения применят по всей территории Великобритании. Подозрительные летательные объекты будут уничтожаться без ограничений для обеспечения безопасности гражданского населения.