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Британским военным разрешили сбивать дроны над армейскими объектами

21 октября 2025 06:10
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Великобритания приняла экстренные меры для борьбы с беспилотниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британским военным разрешили сбивать дроны над армейскими объектами-2

Для этого военным теперь разрешено применять оружие и любые доступные средства. В Министерстве обороны отметили, что пока правила действуют только при защите армейских объектов и баз. Однако власти не исключают, что подобные разрешения применят по всей территории Великобритании. Подозрительные летательные объекты будут уничтожаться без ограничений для обеспечения безопасности гражданского населения.

# Международная политика

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