Германия намерена приобрести у США полтора десятка истребителей-бомбардировщиков F-35

По данным СМИ, покупка обойдется бюджету в два с половиной миллиарда евро. При этом эксперты сомневаются в необходимости новой техники. Ранее Бундесвер уже заказал 35 самолетов, первые из которых должны поступить на вооружение через два года. В Минобороны ФРГ объяснили траты необходимостью сменить якобы устаревший воздушный парк и соответствовать новым требованиям НАТО.