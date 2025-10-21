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Германия намерена приобрести у США полтора десятка истребителей-бомбардировщиков F-35

21 октября 2025 06:39
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Германия намерена приобрести у США еще полтора десятка истребителей-бомбардировщиков F-35, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия намерена приобрести у США полтора десятка истребителей-бомбардировщиков F-35-2

По данным СМИ, покупка обойдется бюджету в два с половиной миллиарда евро. При этом эксперты сомневаются в необходимости новой техники. Ранее Бундесвер уже заказал 35 самолетов, первые из которых должны поступить на вооружение через два года. В Минобороны ФРГ объяснили траты необходимостью сменить якобы устаревший воздушный парк и соответствовать новым требованиям НАТО.

# Международная политика

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