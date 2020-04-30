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Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса

30 апреля 2020 19:22
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Новости мира. В США объявили об успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ученые выяснили, что разработанный препарат «Ремдесивир» на 31 % ускоряет выздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса-1

Положительный результат воодушевил исследователей итог уже первых испытаний свидетельствует об эффективности применяемого подхода.

Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса-4

В связи с этим президент Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение «Ремдесивира» для лечения от коронавируса.

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Разработками препаратов от COVID-19 также занимаются ученые из Великобритании, Франции и России.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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