Падение ВВП в Евросоюзе стало самым значительным с 2009 года

Новости Евросоюза. Падение валового внутреннего продукта Евросоюза за первый квартал 2020 года стало самым значительным с 2009 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель упал на 2,7 %.

Из-за пандемии коронавируса множество стран ввели карантинные ограничения. Этот шаг повлиял на рост безработицы в ЕС. Число не занятых в марте превысило 14 миллионов человек, что на 241 тысячу больше, чем месяцем ранее.