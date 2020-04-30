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Падение ВВП в Евросоюзе стало самым значительным с 2009 года

30 апреля 2020 13:18
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Новости Евросоюза. Падение валового внутреннего продукта Евросоюза за первый квартал 2020 года стало самым значительным с 2009 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель упал на 2,7 %.

Падение ВВП в Евросоюзе стало самым значительным с 2009 года-1

Из-за пандемии коронавируса множество стран ввели карантинные ограничения. Этот шаг повлиял на рост безработицы в ЕС. Число не занятых в марте превысило 14 миллионов человек, что на 241 тысячу больше, чем месяцем ранее.

Падение ВВП в Евросоюзе стало самым значительным с 2009 года-4

По подсчетам Международной организации труда, на грани банкротства из-за пандемии оказались свыше 430 миллионов предприятий по всему миру.

# Коронавирус # Фотофакт

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