Минобороны РФ: безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

Силами морской авиации Черноморского флота в водах Черного моря ликвидирован украинский безэкипажный катер, передает российской оборонное ведомство, пишет ТАСС Новости.

Катер ВСУ был уничтожен днем в четверг, 14 сентября. Утром того же дня оборонное ведомство РФ информировало о ликвидации 11 беспилотников ВС Украины над территорией Крыма. Позже Минобороны России сообщило о попытке атаки с украинской стороны патрульного корабля Черноморского флота в акватории Черного моря. Все пять безэкипажных катеров были уничтожены силами РФ.