Прямой эфир

Минобороны РФ: безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

14 сентября 2023 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Силами морской авиации Черноморского флота в водах Черного моря ликвидирован украинский безэкипажный катер, передает российской оборонное ведомство, пишет ТАСС Новости.

Катер ВСУ был уничтожен днем в четверг, 14 сентября. Утром того же дня оборонное ведомство РФ информировало о ликвидации 11 беспилотников ВС Украины над территорией Крыма. Позже Минобороны России сообщило о попытке атаки с украинской стороны патрульного корабля Черноморского флота в акватории Черного моря. Все пять безэкипажных катеров были уничтожены силами РФ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ в СБ ООН
14 сентября 2023 11:29

Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ в СБ ООН

В столице Республики Бангладеш горел рынок – уничтожены сотни магазинов
14 сентября 2023 11:22

В столице Республики Бангладеш горел рынок – уничтожены сотни магазинов

Инфляция в Аргентине приблизилась к 125% и продолжает расти
14 сентября 2023 11:21

Инфляция в Аргентине приблизилась к 125% и продолжает расти