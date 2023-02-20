Прямой эфир

Расслабляться рано – Европе предрекают серьёзные трудности с газом

20 февраля 2023 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Международного энергетического агентства предрек Европе трудности с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расслабляться рано – Европе предрекают серьёзные трудности с газом-1

По его мнению, серьезные проблемы ожидаются уже следующей зимой. Так как в нынешнем году энергии на рынке может просто не хватить. По прогнозам, свободный объем СПГ составит всего 23 миллиарда кубометров, почти 80 % из которых, вероятно, может забрать Китай. А увеличение добычи собственного газа, благодаря которому можно будет компенсировать российское голубое топливо, произойдет лишь через несколько лет. Поэтому европейцам стоит уже сейчас готовиться к очередному повышению тарифов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии из-за сильных ливней погибли 36 человек
20 февраля 2023 07:17

В Бразилии из-за сильных ливней погибли 36 человек

В Вашингтоне сотни человек вышли на акцию протеста против НАТО и военной поддержки Украины
20 февраля 2023 06:46

В Вашингтоне сотни человек вышли на акцию протеста против НАТО и военной поддержки Украины

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС
20 февраля 2023 06:28

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС