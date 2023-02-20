Расслабляться рано – Европе предрекают серьёзные трудности с газом

По его мнению, серьезные проблемы ожидаются уже следующей зимой. Так как в нынешнем году энергии на рынке может просто не хватить. По прогнозам, свободный объем СПГ составит всего 23 миллиарда кубометров, почти 80 % из которых, вероятно, может забрать Китай. А увеличение добычи собственного газа, благодаря которому можно будет компенсировать российское голубое топливо, произойдет лишь через несколько лет. Поэтому европейцам стоит уже сейчас готовиться к очередному повышению тарифов.

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