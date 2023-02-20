36 человек погибли при наводнениях и оползнях в Бразилии

Новости Бразилии. По меньшей мере 36 человек погибли при масштабных наводнениях и оползнях в Бразилии. Больше всего пострадал от стихии штат Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там разрушено более 50 домов, еще около 340 серьезно повреждены. Эвакуированы уже 400 человек, операция по спасению местных жителей продолжается. Из-за поврежденных дорог местами нарушено транспортное сообщение, не работает сотовая связь. В регионе объявлен режим ЧП, в пострадавшие города направлены армейские подразделения и военные вертолеты. Местные власти определяют масштаб разрушений и организуют доставку гуманитарной помощи. Пока невозможно определить сумму ущерба, так как информация о разрушениях и жертвах еще продолжает поступать.