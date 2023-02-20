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36 человек погибли при наводнениях и оползнях в Бразилии

20 февраля 2023 08:21
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Новости Бразилии. По меньшей мере 36 человек погибли при масштабных наводнениях и оползнях в Бразилии. Больше всего пострадал от стихии штат Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

36 человек погибли при наводнениях и оползнях в Бразилии-1

Там разрушено более 50 домов, еще около 340 серьезно повреждены. Эвакуированы уже 400 человек, операция по спасению местных жителей продолжается. Из-за поврежденных дорог местами нарушено транспортное сообщение, не работает сотовая связь. В регионе объявлен режим ЧП, в пострадавшие города направлены армейские подразделения и военные вертолеты. Местные власти определяют масштаб разрушений и организуют доставку гуманитарной помощи. Пока невозможно определить сумму ущерба, так как информация о разрушениях и жертвах еще продолжает поступать.

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# Природные катаклизмы # Новости Бразилии # Фотофакт

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