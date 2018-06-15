Американец 18 лет использовал одну комбинацию чисел в лотерее и выиграл

Новости США. Житель штата Айдахо выиграл в лотерею после 18 лет попыток. Все эти годы мужчина выбирал одни и те же числа.

Как сообщает UPI, выигрышный билет победитель лотереи приобрёл 9 июня в Бойсе. Позже мужчина просканировал билет телефоном. Увиденные цифры показались жителю США очень знакомыми. Гражданин связался с организаторами лотереи и узнал, что выиграл два миллиона долларов.

Победитель лотереи рассказал, что большую часть денег собирается потратить на погашение кредита за дом, а остальные – сэкономить.

Летом прошлого года 53-летняя медсестра из США выиграла в лотерею 758 миллионов долларов.