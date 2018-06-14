КНДР и Республика Корея договорились о полном восстановлении восточной и западной линий связи

Новости мира. Совместное заявление было подписано по итогам первых за 10 лет военных переговоров, которые прошли сегодня в Пханмунджоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Совместное заявление было подписано по итогам первых за 10 лет военных переговоров, которые прошли сегодня в Пханмунджоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Северная Корея приступила к уничтожению крупнейшего ядерного полигона в стране
Целью дискуссий было снижение напряженности на Корейском полуострове.
Эта встреча должна была состояться еще в мае, однако северокорейская сторона перенесла дату из-за совместных учений Республики Корея и США.