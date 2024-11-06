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Американцы выбрали своего президента! Дональд Трамп побеждает на выборах в США

06 ноября 2024 10:31
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Американцы выбрали своего президента. Лидером в гонке за пост главы Белого дома стал его бывший хозяин Дональд Трамп. По итогу голосования он получил поддержку более 51 % жителей страны. У его соперницы Камалы Харрис около 48 % итоговых процентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы выбрали своего президента! Дональд Трамп побеждает на выборах в США-2

Из 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, экс-президент смог набрать 277 против 266 представителя демократов. Спустя несколько минут после опубликования этих данных, Дональд Трамп выступил перед сторонниками, где, поблагодарив их за поддержку, объявил себя победителем гонки и назвал это триумфом. Политик пообещал вернуть США в золотой век, сделать страну безопасной и процветающей и заявил, что намерен положить конец войнам. Победу Трампа признали и в Конгрессе.

Спикер Палаты представителей заявил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом США. Напомним, что в случае победы он обещал пересмотреть отношение к НАТО и обеспечить больший вклад союзников по Альянсу в безопасность, спасти американскую экономику, для этого, в частности, повысить тарифы на весь импорт, провести массовую депортацию мигрантов.

# Дональд Трамп # Выборы в США # Камала Харрис

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