По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, у кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа есть полезное качество.

В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что Трамп «смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок». По мнению политика, «токсичная бандеровская Украина в этом же ряду».

При это надо учитывать, что система США может вынудить далее оказывать поддержку Киеву. «Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну», – акцентировал внимание Медведев.