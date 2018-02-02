Американцы отмечают День сурка: о чём говорит поверье?

Новости США. За океаном 2 февраля отмечают День сурка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Америке уверены, что весна будет ранней, если сурок Фил из штата Пенсильвания вылезет из норы и не испугается своей тени. Иначе потепления придется ждать еще шесть недель. Об этой традиции широкой публике стало известно ровно четверть века назад.

Исполнилось 25 лет со дня выхода в мировой прокат фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем.