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Американцы отмечают День сурка: о чём говорит поверье?

02 февраля 2018 10:18
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Новости США. За океаном 2 февраля отмечают День сурка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы отмечают День сурка: о чём говорит поверье?-1

В Америке уверены, что весна будет ранней, если сурок Фил из штата Пенсильвания вылезет из норы и не испугается своей тени. Иначе потепления придется ждать еще шесть недель. Об этой традиции широкой публике стало известно ровно четверть века назад.

Исполнилось 25 лет со дня выхода в мировой прокат фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем.

Американцы отмечают День сурка: о чём говорит поверье?-4

# Фотофакт # Необычное

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