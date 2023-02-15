Французы готовятся к очередной общенациональной забастовке

Новости Франции. Не снижается градус напряжения французского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петиция против пенсионной реформы набрала более миллиона подписей. Завтра, 16 февраля, в стране пройдет очередная общенациональная забастовка.

В прошлый раз участие в демонстрациях по всей стране приняли около 700 тысяч человек. Активисты, как и прежде, выступают против пенсионной реформы. Однако власть едва ли волнует мнение народа. Не раз в различных министерствах страны звучали отказы обсуждать решение правительства. Напомним, согласно ему пенсионный возраст во Франции увеличат с 62 до 64 лет.