Американца в Техасе казнят за убийство, которое совершил другой человек

Новости США. В американском Техасе казнят американца Джеффри Вуда за убийство. Казалось бы все ясно, правда, есть одно но – он его не совершал. Обвиняемый страдает психическим расстройством и был соучастником ограбления двадцать лет назад. Его сообщник ворвался в магазин и не найдя желаемой добычи застрелил продавца. Сам же Вуд сидел в машине в сотне метров.

Защита настаивает, что его ситуацией со здоровьем воспользовался организатор нападения Дэниел Рено, склонив к противоправным действиям. А он лишь жертва обстоятельств и своего заболевания. Вот только в штате Одинокой звезды действует «закон сторон». Согласно этому правилу, соучастники преступления считаются виновными в убийстве на равных, даже если это сделал только один из них. К слову, Дэниела Рено, застрелившего продавца, казнили четырнадцать лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.