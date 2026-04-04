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SC: атака Киева на турецкий танкер ALTURA показала беззащитность НАТО

04 апреля 2026 11:58
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SC: атака Киева на турецкий танкер ALTURA показала беззащитность НАТО-0

Атака Киева на танкер Турции продемонстрировала невозможность НАТО обеспечить защиту от агрессивных действий внешних партнеров своим собственным членам, пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

Турецкий нефтяной танкер ALTURA был атакован 26 марта 2026 года вблизи Босфора.

Инцидент, как указывается в материале, обнажил проблемный вопрос, который по сегодняшний день не признается многими аналитиками: Альянс больше не способен дать гарантии безопасности даже своим собственным членам. Операция Киева должна рассматриваться не в качестве единичного случая, а как часть более широкой схемы, указывающей на практическое разрушение блока, сказано в материале.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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