Алексей Баталов последние полгода серьезно болел

В России скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Ему было 88 лет. Он не сумел оправиться после перенесенного минувшей зимой перелома. Последние пять месяцев безуспешно проходил реабилитацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Баталов – культовый актер, сценарист, режиссер и преподаватель. Он снялся более чем в 40 картинах. Прославился благодаря гениальным ролям в фильмах «Летят журавли» и «Москва слезам не верит». Гениальным во многом благодаря ему, потому что все, что он делал и создавал на экране, было неповторимо.