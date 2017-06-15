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Алексей Баталов последние полгода серьезно болел

15 июня 2017 10:45
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В России скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Ему было 88 лет. Он не сумел оправиться после перенесенного минувшей зимой перелома. Последние пять месяцев безуспешно проходил реабилитацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Баталов – культовый актер, сценарист, режиссер и преподаватель. Он снялся более чем в 40 картинах. Прославился благодаря гениальным ролям в фильмах «Летят журавли» и «Москва слезам не верит». Гениальным во многом благодаря ему, потому что все, что он делал и создавал на экране, было неповторимо.  

Большой человек, настоящий мужчина и великий артист: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей (читайте здесь).

# Некролог # Алексей Баталов

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