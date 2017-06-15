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Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование пожара в Лондоне

15 июня 2017 07:47
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Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании выступила с заявлением после пожара в лондонской высотке. Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а само здание продолжает гореть.

Напомним, пламя поглотило дом за считанные минуты накануне. На момент ЧП там было до 600 человек. Люди, которым пламя отрезало путь к эвакуации, прыгали из окон. По последним – неокончательным – данным, жертвами трагедии стали 12 человек. Около 80 госпитализированы. Некоторые пропали без вести, в том числе иностранцы. Так, на связь с родными не выходит молодая пара из Италии.

Жильцы выбрасывали детей из окон: девять рассказов очевидцев пожара в лондонской высотке (здесь подробнее).

# Пожар # Тереза Мэй

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