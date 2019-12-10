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В египетском парке развлечений обрушилась конструкция аттракциона вместе с детьми

10 декабря 2019 08:29
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Новости Египта. Около 15 детей пострадали в результате ЧП в египетском парке развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в провинции Эль-Дакахлия.

Во время сеанса конструкция аттракциона-горки обрушилась вместе с пассажирами. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали всех пострадавших. Девять детей после оказания медицинской помощи были отправлены домой, еще двое проходят обследование. Троим будут проведены операции. Причины инцидента пока не ясны. Ведется расследование.

В египетском парке развлечений обрушилась конструкция аттракциона вместе с детьми-1

В египетском парке развлечений обрушилась конструкция аттракциона вместе с детьми-3

# Несчастный случай # Фотофакт

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