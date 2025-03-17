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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Северной Македонии

17 марта 2025 06:22
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В Беларуси с большой болью и печалью восприняли новость об ужасном пожаре в ночном клубе в северомакедонском городе Кочани, который вызвал многочисленные человеческие жертвы. Александр Лукашенко выразил соболезнование народу Республики Северная Македония, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Северной Македонии-2

В списке жертв 59 человек, еще 155 пострадали. Возгорание произошло около трех часов ночи по местному времени. Предположительно, причиной стало использование пиротехники во время концерта. Всего в клубе присутствовали полторы тысячи человек. Возраст погибших – от 14 до 25 лет. Пострадавшие находятся в различных больницах по всей стране. В республике объявлен семидневный траур. Государственной торговой инспекции предписано в ближайшие три дня совершить внеочередную проверку объектов сферы обслуживания – кабаре, ночных клубов и дискотек.

# ЧП # Пожар

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