Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Северной Македонии

В Беларуси с большой болью и печалью восприняли новость об ужасном пожаре в ночном клубе в северомакедонском городе Кочани, который вызвал многочисленные человеческие жертвы. Александр Лукашенко выразил соболезнование народу Республики Северная Македония, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке жертв 59 человек, еще 155 пострадали. Возгорание произошло около трех часов ночи по местному времени. Предположительно, причиной стало использование пиротехники во время концерта. Всего в клубе присутствовали полторы тысячи человек. Возраст погибших – от 14 до 25 лет. Пострадавшие находятся в различных больницах по всей стране. В республике объявлен семидневный траур. Государственной торговой инспекции предписано в ближайшие три дня совершить внеочередную проверку объектов сферы обслуживания – кабаре, ночных клубов и дискотек.