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Александр Лукашенко поздравил сербов с Днём государственности

15 февраля 2022 13:06
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Новости Сербии. В Сербии 15 февраля отмечают национальный праздник – День государственности. В честь этого по всей стране запланировано проведение торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые лица государства и военные возложат венки к мемориалам, а во многих храмах страны пройдут памятные богослужения.  

Александр Лукашенко поздравил сербов с Днём государственности-1

Поздравление по случаю национального праздника Президенту Сербии и жителям страны направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер выразил уверенность, что эта страна останется надежным партнером Беларуси на Балканах. Минск рассчитывает на укрепление дружественных отношений с Белградом, углубление двусторонних контактов и расширение сотрудничества во всех отраслях взаимного интереса.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Фотофакт

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