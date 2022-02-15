Александр Лукашенко поздравил сербов с Днём государственности

Новости Сербии. В Сербии 15 февраля отмечают национальный праздник – День государственности. В честь этого по всей стране запланировано проведение торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые лица государства и военные возложат венки к мемориалам, а во многих храмах страны пройдут памятные богослужения.