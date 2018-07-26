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Виной всему – фейерверк. В Китае установили причину взрыва у посольства США

26 июля 2018 12:48
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Новости Китая. Установлены причины инцидента у посольства США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной всему – фейерверк. В Китае установили причину взрыва у посольства США-1

Ранее сообщалось, что стен здания произошел взрыв. На данный момент известно, что у одного из прохожих в руках взорвался фейерверк. Мужчине – 26 лет. Он житель автономии Внутренняя Монголия. С травмой кисти его доставили в больницу. Больше никто не пострадал.

Представитель МИД Китая назвал произошедшее «одиночным случаем нарушения общественного порядка». Ситуация у здания диппредставительства нормализована.

# Несчастный случай # Фотофакт

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