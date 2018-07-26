Виной всему – фейерверк. В Китае установили причину взрыва у посольства США

Ранее сообщалось, что стен здания произошел взрыв. На данный момент известно, что у одного из прохожих в руках взорвался фейерверк. Мужчине – 26 лет. Он житель автономии Внутренняя Монголия. С травмой кисти его доставили в больницу. Больше никто не пострадал.

Представитель МИД Китая назвал произошедшее «одиночным случаем нарушения общественного порядка». Ситуация у здания диппредставительства нормализована.