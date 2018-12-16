Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости

Новости Казахстана. 16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный национальный праздник страны отмечают уже в 27-й раз.

Во всех городах проходят фестивали и ярмарки. Вечером праздничные гулянья завершатся салютом.

С праздником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил убеждение, что стратегические белорусско-казахстанские отношения, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, будут и далее активно развиваться на благо народов обеих стран.