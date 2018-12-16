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Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

16 декабря 2018 11:58
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Новости России. Сегодня, 16 декабря, народный артист России Юрий Николаев принимает поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему исполняется 70 лет.

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-1

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-3

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-5

Зритель запомнил и полюбил его как ведущего телепрограмм «Утренняя почта» и «Утренняя звезда». А сегодня у него авторский проект – «Честное слово с Юрием Николаевым», где он каждый раз всё с тем же блеском в глазах, за что в журналистских кругах Николаева называют ведущим вне времени. Круглую дату артист отметит на концерте, где выступят его «звездные» подопечные.

С юбилеем Юрия Николаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-8

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-10

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-12

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие-14

# Юбилеи # Юрий Николаев # Фотофакт

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