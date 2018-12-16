Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Зритель запомнил и полюбил его как ведущего телепрограмм «Утренняя почта» и «Утренняя звезда». А сегодня у него авторский проект – «Честное слово с Юрием Николаевым», где он каждый раз всё с тем же блеском в глазах, за что в журналистских кругах Николаева называют ведущим вне времени. Круглую дату артист отметит на концерте, где выступят его «звездные» подопечные.

С юбилеем Юрия Николаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.