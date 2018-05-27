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5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии

27 мая 2018 15:34
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Новости Малайзии. В зоопарке Малайзии впервые показали детеныша редкой панды. Она родилась 5 месяцев назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии-1

Известно, что панда весит 9 килограммов и чувствует себя хорошо. Имя ей еще не дали.

5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии-4

Ее родители – большие панды – настоящие рекордсмены, поскольку ранее никогда у таких животных не появлялся второй детеныш за 4 года.

5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии-7

У животных в зоопарке Малайзии очень хорошие условия, включающие и максимальную имитацию естественной среды обитания.

# Зоопарк # Фотофакт

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