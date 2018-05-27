5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии

Новости Малайзии. В зоопарке Малайзии впервые показали детеныша редкой панды. Она родилась 5 месяцев назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что панда весит 9 килограммов и чувствует себя хорошо. Имя ей еще не дали.

Ее родители – большие панды – настоящие рекордсмены, поскольку ранее никогда у таких животных не появлялся второй детеныш за 4 года.