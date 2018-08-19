Александр Лукашенко поздравил президента Афганистана с Днём Независимости

Новости Афганистана. В Афганистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходят праздничные мероприятия.
Новости Афганистана. В Афганистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходят праздничные мероприятия.
Независимость республики была официально провозглашена после поражения Великобритании в третьей англо-афганской войне и подписания предварительного мирного договора.
С национальным праздником президента Афганистана поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.