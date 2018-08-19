Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил президента Афганистана с Днём Независимости

19 августа 2018 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. В Афганистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходят праздничные мероприятия.

Александр Лукашенко поздравил президента Афганистана с Днём Независимости-1

Независимость республики была официально провозглашена после поражения Великобритании в третьей англо-афганской войне и подписания предварительного мирного договора.

С национальным праздником президента Афганистана поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил президента Афганистана с Днём Независимости-4

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 60 тысяч человек пострадали от масштабных наводнений в Венесуэле
19 августа 2018 11:46

Более 60 тысяч человек пострадали от масштабных наводнений в Венесуэле

14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция
19 августа 2018 11:38

14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция

На Ставрополье при столкновении автобуса Тбилиси-Краснодар и зерновоза погибли два человека
19 августа 2018 09:42

На Ставрополье при столкновении автобуса Тбилиси-Краснодар и зерновоза погибли два человека