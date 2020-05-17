Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии и жителей этой страны с Днём Конституции

Новости Норвегии. День Конституции 17 мая отмечают в Норвегии. Как правило, этот день страна отмечает масштабными торжествами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие норвежцы надевают национальные костюмы, а главными лицами праздника становятся дети, которые устраивают красочные шествия. Многие магазины и офисы в этот день закрыты, а рестораны встречают рекордное количество посетителей.

С национальным праздником Короля Норвегии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства – Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что наша страна готова к развитию взаимоотношений.