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Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии и жителей этой страны с Днём Конституции

17 мая 2020 12:03
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Новости Норвегии. День Конституции 17 мая отмечают в Норвегии. Как правило, этот день страна отмечает масштабными торжествами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии и жителей этой страны с Днём Конституции-1

Многие норвежцы надевают национальные костюмы, а главными лицами праздника становятся дети, которые устраивают красочные шествия. Многие магазины и офисы в этот день закрыты, а рестораны встречают рекордное количество посетителей.

С национальным праздником Короля Норвегии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства – Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что наша страна готова к развитию взаимоотношений.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Харальд V # Фотофакт

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