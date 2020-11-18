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Александр Лукашенко: Оман остается неизменным другом и надёжным партнёром Беларуси

18 ноября 2020 16:07
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Новости Омана. Оман отмечает 50-ю годовщину Национального дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Оман остается неизменным другом и надёжным партнёром Беларуси-1

Также 18 ноября граждане чествуют покойного Султана, благодаря которому в 1970 году были проведены реформы, способствовавшие динамичному развитию страны.

С праздником граждан Омана и Султана Хайсама бен Тарека аль Саида поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что Оман остается неизменным другом и надежным партнером нашей страны.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Хайсам бен Тарек Аль Саид # Фотофакт

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