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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах

13 августа 2021 08:54
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Пожары на севере Алжира унесли жизни по крайней мере 65 человек. Почти половина из них – военнослужащие, спасавшие людей от огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах-1

Ранее власти заявили, что причиной десятков возгораний, возникших практически одновременно в разных местах, могут быть поджоги. Наиболее пострадавшим городом стал Тизи-Узу, один из самых густонаселенных. Там сгорели дома и университетские общежития, людям пришлось спасаться бегством. В стране продолжается объявленный ранее трехдневный траур. 

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах-4

Соболезнование президенту Алжира в связи с жертвами лесных пожаров направил Александр Лукашенко. Он адресовал искренние слова поддержки лидеру и народу этой страны, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

# Пожар # Александр Лукашенко # Абдельмаджид Теббун # Фотофакт

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