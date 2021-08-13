Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах

Пожары на севере Алжира унесли жизни по крайней мере 65 человек. Почти половина из них – военнослужащие, спасавшие людей от огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее власти заявили, что причиной десятков возгораний, возникших практически одновременно в разных местах, могут быть поджоги. Наиболее пострадавшим городом стал Тизи-Узу, один из самых густонаселенных. Там сгорели дома и университетские общежития, людям пришлось спасаться бегством. В стране продолжается объявленный ранее трехдневный траур.