Александр Лукашенко направил поздравление с Днём революции президенту Египта

Новости Египта. Жители Египта отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 69 лет назад в стране произошел военный переворот, который привел к устранению монархии и установлению республики. 23 июля в Египте официальный выходной.