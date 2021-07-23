Александр Лукашенко направил поздравление с Днём революции президенту Египта

Новости Египта. Жители Египта отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Жители Египта отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 69 лет назад в стране произошел военный переворот, который привел к устранению монархии и установлению республики. 23 июля в Египте официальный выходной.
Обычно по случаю праздника по всей стране проходят массовые гуляния, а в столице – военный парад. Поздравление с национальным праздником президенту Египта направил белорусский лидер Александр Лукашенко.