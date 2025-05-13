Актёра Депардье приговорили по делу о сексуальных домогательствах

Знаменитый французский актер Жерар Депардье приговорен к восемнадцати месяцам условного срока. Такое наказание озвучил коррекционный трибунал Парижа во вторник, 13 мая, информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Депардье признан виновным в домогательствах по отношению к 2-м женщинам. Речь идет о периоде на съемках картины еще в 2021 году. Женщинам, в отношении которых были осуществлены домогательства, 54 и 34 лет. Они были в составе съемочной группы (работали декоратором и ассистентом режиссера).

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