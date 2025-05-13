В столице Ливии произошли масштабные вооружённые столкновения

Ливия оказалась на пороге очередной гражданской войны. В столице страны вспыхнули ожесточенные столкновения. Бои начались после убийства главы службы безопасности при президентском совете. Его смерть спровоцировала массовое насилие в нескольких районах города. Туда перебрасывались военные и техника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю ночь были слышны выстрелы и взрывы. Сообщается о шести раненых. В Триполи было объявлено чрезвычайное положение. Министерство внутренних дел призвало жителей оставаться дома, сославшись на «критическую» и быстро меняющуюся обстановку. В учебных заведениях прекращены занятия, закрыт международный аэропорт. Бои прекратились ближе к утру. В Ливии действуют два правительства, не признающих друг друга. Одно, поддерживаемое ООН, базируется в Триполи. Второе, сформированное Палатой представителей, находится в Бенгази и контролирует восточную часть страны.