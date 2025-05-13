В Раде заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам

Украинский президент Владимир Зеленский может отменить указ, который запрещает украинской стороне вести прямые переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Соболев, информирует ТАСС.

Депутат отметил, что исходя из последних заявлений Зеленского, он готов к прямым переговорам с Путиным.