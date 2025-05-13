Прямой эфир

В Раде заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам

13 мая 2025 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Раде заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам-0

Украинский президент Владимир Зеленский может отменить указ, который запрещает украинской стороне вести прямые переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Соболев, информирует ТАСС.

Депутат отметил, что исходя из последних заявлений Зеленского, он готов к прямым переговорам с Путиным.

Президент российской Федерации Владимир Путин ранее предлагал киевским властям возобновить без предварительных условий прямые переговоры, которые были прерваны по инициативе украинской стороны в 2022 году. Российский лидер инициирует проведение переговоров в Стамбуле 15 мая текущего года. В Кремле отмечали, что РФ ждет реакции Киева.

Фото: pinterest 

# Владимир Зеленский # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В столице Ливии произошли масштабные вооружённые столкновения
13 мая 2025 07:43

В столице Ливии произошли масштабные вооружённые столкновения

​Россия ответит на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове – Захарова
13 мая 2025 07:23

​Россия ответит на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове – Захарова

Президент Болгарии внёс в парламент предложение о референдуме по замене государственной валюты
13 мая 2025 06:59

Президент Болгарии внёс в парламент предложение о референдуме по замене государственной валюты