Во Франции завели уголовное дело на актера Жерара Депардье

Французский актер Жерар Депардье попал в центр внимания в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости.
С февраля 2024 года его заподозрили в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Французский актер Жерар Депардье попал в центр внимания в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости.
С февраля 2024 года его заподозрили в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Фото: pixabay
В середине февраля 2025 года обыски прошли в Париже, Мэне и на Луаре, а также в Бельгии. Кроме того, Депардье стал объектом расследования нескольких обвинений в домогательствах.