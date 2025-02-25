Прямой эфир

Во Франции завели уголовное дело на актера Жерара Депардье

25 февраля 2025 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский актер Жерар Депардье попал в центр внимания в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости.

С февраля 2024 года его заподозрили в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. 

Во Франции завели уголовное дело на актера Жерара Депардье-1

Фото: pixabay

В середине февраля 2025 года обыски прошли в Париже, Мэне и на Луаре, а также в Бельгии. Кроме того, Депардье стал объектом расследования нескольких обвинений в домогательствах.

# Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве приступили к демонтажу ЛЭП на Калининградскую область
25 февраля 2025 07:46

В Литве приступили к демонтажу ЛЭП на Калининградскую область

Путин: РФ готова работать с иностранцами в сфере редких металлов
25 февраля 2025 07:43

Путин: РФ готова работать с иностранцами в сфере редких металлов

Поддерживаю мнение Трампа и Путина о том, что ЕС должен быть вне мирных переговоров по Украине – Сакари Линден
25 февраля 2025 07:38

Поддерживаю мнение Трампа и Путина о том, что ЕС должен быть вне мирных переговоров по Украине – Сакари Линден