Во Франции завели уголовное дело на актера Жерара Депардье

Французский актер Жерар Депардье попал в центр внимания в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости.

С февраля 2024 года его заподозрили в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.