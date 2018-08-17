Цветочный ковёр в Брюсселе: на создание инсталляции ушло 500 тысяч бегоний

Новости Бельгии. Знаменитый цветочный ковер вновь развернули на площади Гран-Плас в столице Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году брюссельская инсталляция выполнена в латиноамериканском стиле из 500 тысяч бегоний. Она признана королевой в цветочном мире. Доставленные на площадь растения укладываются мастерами по заранее сделанному наброску.