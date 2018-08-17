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Цветочный ковёр в Брюсселе: на создание инсталляции ушло 500 тысяч бегоний

17 августа 2018 12:28
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Новости Бельгии. Знаменитый цветочный ковер вновь развернули на площади Гран-Плас в столице Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветочный ковёр в Брюсселе: на создание инсталляции ушло 500 тысяч бегоний-1

В 2018 году брюссельская инсталляция выполнена в латиноамериканском стиле из 500 тысяч бегоний. Она признана королевой в цветочном мире. Доставленные на площадь растения укладываются мастерами по заранее сделанному наброску.

Цветочный ковёр в Брюсселе: на создание инсталляции ушло 500 тысяч бегоний-4

Дизайн нынешнего ковра признан самым сложным с 1971 года, когда главную площадь Брюсселя впервые украсил цветочный ковёр. Фестиваль Flower Carpet одно из самых ожидаемых и красивейших событий в мире. На него приезжают туристы со всего мира.

Цветочный ковёр в Брюсселе: на создание инсталляции ушло 500 тысяч бегоний-7

# Необычное # Фотофакт

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