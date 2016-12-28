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Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи в «Звездных войнах», скончалась в Лос-Анджелесе

28 декабря 2016 07:15
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Новости США. В Лос-Анджелесе скончалась голливудская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи в «Звездных войнах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время перелета из Лондона у нее случился сердечный приступ. Сразу после приземления Фишер в критическом состоянии доставили в больницу. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания и, вроде бы, стабилизировали. Однако вскоре родные сообщили о ее кончине.

28 декабря в Лос-Анджелесе сотни людей вышли на улицы в костюмах персонажей «Звездных воин», чтобы почтить память любимой актрисы. Она навсегда останется в наших сердцах, – говорят поклонники.

На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс (здесь подробнее).

# Некролог

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