Новости Германии. Правительство Германии экстренно разрабатывает план антитеррористической борьбы. Он будет готов уже в январе и предполагает существенное расширение полномочий силовиков. Причиной этому послужил, безусловно, берлинский теракт, когда жертвами экстремиста за рулем грузовика стали 12 человек.

По самым осторожным подсчетам спецслужб, в Федеративной Республике могут находиться 550 подобных радикалов, причем сейчас их невозможно ни выслать, ни даже, порою, просто арестовать.

Новый правительственный план допускает круглосуточную слежку за подозрительными лицами, иногда – с применением спецтехники, вроде электронных браслетов. Причем применяться такие меры будут даже к 14-летним подросткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.