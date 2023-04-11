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Аксёнов заявил о готовности Крыма к контрнаступлению ВСУ

11 апреля 2023 12:54
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Вооруженные силы Российской Федерации полностью готовы к наступательной операции на полуостров со стороны украинских военных. Недооценивать противника нельзя, но катастрофы не будет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Говоря о возможном контрнаступлении ВСУ, глава региона отметил, что решение о возведении фортификационных линий обороны в Крыму было правильным, пишет РИА Новости. По его словам, даже если эти оборонительные сооружения не будут использованы, на полуострове должны быть готовы к любому сценарию. Серьезная оборона выстроена, ресурсов более чем достаточно, отметил Аксенов.

Как ранее сообщалось, киевские власти анонсировали начало контрнаступательной операции в ближайшие месяцы. На прошлой неделе государственный секретарь Америки Блинкен сообщил, что наступательная операция может стартовать уже в ближайшие недели.

# Международная политика # Сергей Аксенов

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