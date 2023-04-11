Аксёнов заявил о готовности Крыма к контрнаступлению ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации полностью готовы к наступательной операции на полуостров со стороны украинских военных. Недооценивать противника нельзя, но катастрофы не будет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Говоря о возможном контрнаступлении ВСУ, глава региона отметил, что решение о возведении фортификационных линий обороны в Крыму было правильным, пишет РИА Новости. По его словам, даже если эти оборонительные сооружения не будут использованы, на полуострове должны быть готовы к любому сценарию. Серьезная оборона выстроена, ресурсов более чем достаточно, отметил Аксенов.

Как ранее сообщалось, киевские власти анонсировали начало контрнаступательной операции в ближайшие месяцы. На прошлой неделе государственный секретарь Америки Блинкен сообщил, что наступательная операция может стартовать уже в ближайшие недели.