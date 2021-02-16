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Акция протеста в Таиланде. Сотни студентов вышли на улицы Бангкока

16 февраля 2021 12:30
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Новости Таиланда. Жесткими задержаниями и столкновениями с полицией завершилась акция протеста студентов в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Таиланде. Сотни студентов вышли на улицы Бангкока-1

На улицы Бангкока вновь вышли сотни людей, требуя реформировать монархию и конституционно ограничить полномочия короля. Призывы разойтись демонстранты проигнорировали, после чего правоохранители приступили к силовому разгону манифестации. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ.

Акция протеста в Таиланде. Сотни студентов вышли на улицы Бангкока-4

Акции протеста не стихают в городе уже несколько месяцев. В конце минувшей недели лидеров студенческого движения арестовали, однако это привело к еще большему обострению ситуации.

# Акции протеста # Фотофакт

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