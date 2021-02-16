Акция протеста в Таиланде. Сотни студентов вышли на улицы Бангкока

Новости Таиланда. Жесткими задержаниями и столкновениями с полицией завершилась акция протеста студентов в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Бангкока вновь вышли сотни людей, требуя реформировать монархию и конституционно ограничить полномочия короля. Призывы разойтись демонстранты проигнорировали, после чего правоохранители приступили к силовому разгону манифестации. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ.