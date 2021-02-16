Прямой эфир

Во Франции производители лыжного оборудования несут колоссальные убытки из-за карантина

16 февраля 2021 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Вызванный пандемией коронавируса кризис ударил по французским производителям лыжного оборудования и инвентаря. Колоссальные убытки несут как небольшие предприятия, так и крупные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции производители лыжного оборудования несут колоссальные убытки из-за карантина-1

Склады забиты продукцией, однако карантинные ограничения сыграли свою роль: горнолыжные базы закрыты. Спроса на лыжи и сноуборды нет. У известного на весь мир производителя продажи в этом сезоне, по сравнению с прошлым, снизились на 40 %. Аналитики прогнозируют падение до 70 %.   

Чтобы хоть немного заработать, компании вынуждены сбывать товар за бесценок.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина
16 февраля 2021 08:47

Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина

Александр Лукашенко: несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в углублении контактов с Вильнюсом
16 февраля 2021 08:01

Александр Лукашенко: несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в углублении контактов с Вильнюсом

Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества
16 февраля 2021 07:46

Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества