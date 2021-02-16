Во Франции производители лыжного оборудования несут колоссальные убытки из-за карантина

Новости Франции. Вызванный пандемией коронавируса кризис ударил по французским производителям лыжного оборудования и инвентаря. Колоссальные убытки несут как небольшие предприятия, так и крупные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Склады забиты продукцией, однако карантинные ограничения сыграли свою роль: горнолыжные базы закрыты. Спроса на лыжи и сноуборды нет. У известного на весь мир производителя продажи в этом сезоне, по сравнению с прошлым, снизились на 40 %. Аналитики прогнозируют падение до 70 %.