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В Японии создадут ведомство, которое займётся проблемами одиноких. Так хотят решить проблему суицидов

16 февраля 2021 10:02
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Новости Японии. В Японии проведут перепись населения, чтобы определить число одиноких людей в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии создадут ведомство, которое займётся проблемами одиноких. Так хотят решить проблему суицидов-1

Правительство намерено создать специальное ведомство, которое займется проблемами этой категории граждан. Речь идет не только о людях, которые проживают отдельно, но и о японцах, которые чувствуют себя одинокими.  

Цель создания новой структуры – снижение количества суицидов в стране. Из-за пандемии этот показатель вырос впервые за 11 лет.  

# Самоубийство # Фотофакт

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