В Японии создадут ведомство, которое займётся проблемами одиноких. Так хотят решить проблему суицидов

Новости Японии. В Японии проведут перепись населения, чтобы определить число одиноких людей в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство намерено создать специальное ведомство, которое займется проблемами этой категории граждан. Речь идет не только о людях, которые проживают отдельно, но и о японцах, которые чувствуют себя одинокими.

Цель создания новой структуры – снижение количества суицидов в стране. Из-за пандемии этот показатель вырос впервые за 11 лет.