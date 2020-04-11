В Украине за две недели стало больше на 50 тысяч безработных

Новости Украины. Число безработных в Украине за последние две недели увеличилось на 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал премьер-министр страны.

Он отметил, что уже в мае планируется создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы Украина не оказались на пороге еще более глубокого экономического кризиса. Сейчас Совет по вопросам экономического развития Украины прорабатывает стратегию по преодолению последствий распространения коронавируса в стране.