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В Украине за две недели стало больше на 50 тысяч безработных

11 апреля 2020 15:23
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Новости Украины. Число безработных в Украине за последние две недели увеличилось на 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал  премьер-министр страны.  

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В Украине за две недели стало больше на 50 тысяч безработных-1

Он отметил, что уже в мае планируется создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы Украина не оказались на пороге еще более глубокого экономического кризиса. Сейчас Совет по вопросам экономического развития Украины прорабатывает стратегию по преодолению последствий распространения коронавируса в стране.

В Украине за две недели стало больше на 50 тысяч безработных-4

# Коронавирус # Фотофакт

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